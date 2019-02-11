Панков: у «Заречья-Одинцово» там провальчик, здесь провальчик

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков и волейболистка команды Валерия Гончарова прокомментировали поражение в матче 16-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (23:25, 23:25, 25:22, 19:25).



«Я доволен игрой, зарабатывали очки на подаче. Но нам не хватает уверенной атаки с краев и, конечно, быстрой игры центральных – Фетисова и Любушкина бьют уверенно и мощно. «Динамо» — все игроки готовы к игре, у нас там провальчик, здесь провальчик. Но ничего, будем работать», — приводит слова Панкова официальный сайт ВФВ.



«Впечатления хорошие, мы старались сделать всё возможное. Установка была на сильную подачу. Мы могли и во второй партии сыграть лучше, но команда у нас молодая, не такая стабильная, конечно. И всё-таки мы играли против «Динамо», где в основном, игроки сборной, более опытные и возрастные», — сказала Гончарова.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Заречье-Одинцово» — седьмое.