Карполь: матч с «Минчанкой» был непростым, играли c перепадами

Главный тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Николай Карполь и волейболистка команды Анастасия Гарелик прокомментировали победу в матче 16-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 25:19, 23:25, 15:8).

«Игра была непростой, сегодня играли c перепадами. Но к концовке сил у нас осталось больше, отсюда и такой результат», — приводит слова Карполя официальный сайт ВФВ.

«Я очень рада, что победа осталась за нами. В таком плотном графике каждое очко на вес золота. Играть на родине для меня всегда очень сложно, но от этого такие матчи считаю самыми принципиальными. С «Минчанкой» нам всё время сложно, что в прошлом году, что в этом. Но всё равно поздравляю девчонок с классной игрой. Мы выиграли и очень этому рады», — сказала Гарелик.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает 4-е место, «Минчанка» — 10-е.