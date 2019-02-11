Бывший главный тренер «Урала» и сборной России возглавил «Вибо Валентия»

Бывший главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли возглавил «Вибо Валентия», сообщает официальный сайт итальянского клуба. «Урал» и Баньоли приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию в конце декабря 2018 года. Итальянский специалист работал с «Уралом» с июня 2017 года.

В чемпионате Италии «Вибо Валентия» занимает 11-е место, выиграв 6 матчей из 20. На посту главного тренера Даниэле сменил Антонио Валентини.

На момент ухода Баньоли из «Урала» уфимская команда также находилась на 11-м месте. Преемником Даниэле на посту главного тренера «Урала» стал Константин Сиденко. По итогам 19 туров российской Суперлиги «Урал» располагается на восьмой позиции.

В 2009-2010 годах Баньоли был главным тренером мужской сборной России.