«Югра-Самотлор» подписала контракт с 40-летним связующим Игнатьевым

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с 40-летним связующим Денисом Игнатьевым. Нынешний сезон он начинал в «Белогорье», а до этого выступал за «Автомобилист» (1997-2006), «Изумруд» (2006-2008), «Белогорье» (2008/09), «Динамо-Янтарь» (2009-2011), «Факел» (2011/12), краснодарское «Динамо» (2014/15), «Нефтяник» из Оренбурга (2012-2014, 2015-2017) и «Газпром-Югра» (2017/18).

В 19-м туре российской Суперлиги «Югра-Самотлор» на выезде проиграла сургутскому «Газпрому-Югра» со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

В турнирной таблице нижневартовская команда занимает 13-е место. 16 февраля в 20-м туре «Югра-Самотлор» сыграет с кемеровским «Кузбассом».

Игнатьев — обладатель Кубка ЕКВ 2009 года.