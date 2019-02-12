Козлов пополнил состав «Ярославича»

«Ярославич» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта со связующим Дмитрием Козловым. 31-летний уроженец Рыбинска ранее выступал за ярославский «Строитель» (2005-2007), московский ЦСКА (2007-2009), пермское «Прикамье» (2011-2015), «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга (2015-2016) и «Югру-Самотлор» из Нижневаровска (2016-2018).

В 19-м туре российской Суперлиги «Ярославич» сегодня, 12 февраля, на своей площадке сыграет с новосибирским «Локомотивом». В турнирной таблице команда из Ярославля располагается на последнем, 14-м месте. «Локомотив» — 6-й.

На минувшей неделе новым главным тренером «Ярославича» был назначен Андрей Ноздрин. Предыдущим наставником ярославской команды был Юрий Филиппов.