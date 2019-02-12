Титич: даже поражение от «Новы» не притушило «Урал»

Капитан уфимского «Урала» Андрей Титич прокомментировал победу в матче с красноярским «Енисеем» в 19-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20).



«Первую партию мы сами проиграли. Мы сделали 8 или 10 ошибок на подаче плюс пару неточностей в приёме. Не они нас обыграли, мы отдали сет. В последнее время в команде есть уверенность. Несмотря на то что проигрываем партии, ни у кого нет никакой паники, не дёргаемся, спокойно играем дальше. Мы были уверены, что победим. Хорошо, что эта уверенность переросла в результат.

Я думаю, что победа над «Факелом» дала этот толчок. Тогда был сложный период, нужно было кого-то обыграть. После был удачный выезд в Белгород, даже поражение от «Новы» нас не притушило, но ещё ничего не сделано. Впереди много игр, и у Сургута график не самый сложный. Нам нужно от игры к игре двигаться вперёд», — цитирует Титича официальный сайт клуба.

Титич также рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера Константина Сиденко.



«Наверное, дисциплина лучше стала. Думаю, некорректно говорить, что изменилось. Прежний тренерский штаб также делал всё возможное, чтобы мы выигрывали, и новый штаб старается. Мы выполняли там свою работу, что от нас требовалось, и выполняем здесь. Все выводы можно будет делать после чемпионата», – сказал Титич.