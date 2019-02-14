Санкт-петербургский «Зенит» одержал пятую победу в группе в волейбольной ЛЧ

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали пятую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Во встрече пятого тура на выезде питерский клуб на тай-брейке одолел французский «Шомон». Хозяева потерпели поражение со счётом 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20). Самым результативным игроком матча стал Ореол Камехо, принесший «Зениту» 20 очков. 19 баллов на счету Георга Грозера. Александр Волков заработал 5 очков на блоке.

Первая встреча соперников в Санкт-Петербурге также завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2. Российский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу группы С.

Групповой турнир «Зенит» завершит встречей против немецкого «Фридрихсхафена», которая состоится в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа С. Пятый тур

«Шомон» (Франция) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20).