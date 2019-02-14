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Тренер «Бенфики» — об ответном матче с «Белогорьем»: горжусь своей командой

Тренер «Бенфики» — об ответном матче с «Белогорьем»: горжусь своей командой
Волейбол / Еврокубки

Главный тренер португальской «Бенфики» Марсель Матц прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка вызова. В первом матче 1/4 финала коллектив из Лиссабона на выезде проиграл белгородскому «Белогорью» со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 27:29). В ответной встрече, состоявшейся накануне, «Бенфика» смогла победить со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Судьба путёвки в полуфинал решалась в «золотом» сете. Подопечные Слободана Ковача оказались сильнее со счётом 15:12.

«Я горжусь своей командой. Мы сыграли очень хорошо. Игра получилась напряжённой в физическом и психологическом плане. Всё решили некоторые детали. Я удовлетворён, но проигрывать всегда нелегко», — приводит слова Матца официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Белогорье» лишь в «золотом» сете завоевало путёвку в полуфинал Кубка вызова
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