Питерский «Зенит», «Перуджа» и «Любе Чивитанова» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

13 февраля состоялись пять матчей группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе B состоялся матч двух итальянских команд. «Модена» на своей площадке уступила «Любе Чивитанова» со счётом 1:3 (27:25, 26:28, 23:25, 21:25). В другой встрече этой группы чешский «Карловарско» проиграл польской «Заксе» — 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).

«Любе Чивитанова» (5 побед) гарантировала себе выход в четвертьфинал. «Закса» (3) занимает второе место, «Модена» (2) — третье, «Карловарско» (0) — четвёртое.

В группе C санкт-петербургский «Зенит» завоевал путёвку в плей-офф, одолев на выезде французский «Шомон» — 3:2 (26:24, 13:25, 25:19, 17:25, 20:18). Сегодня в этой группе состоится матч «Любляна» (Словения) — «Фридрихсхафен» (Германия).

В квартете D бельгийский «Гриньярд Маасейк» проиграл немецкому «Берлину» — 2:3 (25:22, 25:20, 29:31, 22:25, 13:15). Для хозяев это третье поражение на групповом этапе, команда российского связующего Сергея Гранкина одержала вторую победу. Сегодня сыграют польские клубы «Гданьск» (3 победы) и «Скра» (2).

В группе E московское «Динамо» проиграло итальянской «Перудже» — 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25). Гости, одержавшие пятую победу, обеспечили себе место в плей-офф. «Динамо» (3 победы) занимает второе место, французский «Тур» (2) — третье, турецкий «Аркас» (0) — четвёртое.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал пятую победу в группе в волейбольной ЛЧ