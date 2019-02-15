«Гданьск» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

14 февраля состоялись четыре матча пятого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе A казанский «Зенит» на выезде обыграл немецкий «Франкфурт» со счётом 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18), а турецкий «Халкбанк» оказался сильнее бельгийского «Кнака» — 3:1 (25:22, 20:25, 25:17, 25:19).

Подопечные Владимира Алекно, досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф, занимают первое место в группе (5 побед). На втором месте — «Халкбанк» (3 победы), на третьем — «Франкфурт» (1 победа, 4 очка), на четвёртом — «Кнак» (1 победа, 3 очка).

В квартете C словенская «Любляна» проиграла немецкому «Фридрихсхафену» со счётом 2:3 (25:21, 22:25, 16:25, 25:22, 7:15). Для хозяев это поражение стало пятым кряду. Гости одержали вторую победу. В этой группе лидирует санкт-петербургский «Зенит» (5 побед), гарантировашвий себе выход в четвертьфинал. На втором месте — французский «Шомон» (3 победы), на третьем — «Фридрихсхафен» (2), на четвёртом — «Любляна» (0).

В противостоянии двух польских команд в рамках группы D «Гданьск» одолел «Скру» со счётом 3:2 (25:22, 28:26, 21:25, 18:25, 16:14). Хозяева, одержавшие четвёртую победу, обеспечили себе выход в четвертьфинал. «Скра» (2 победы, 8 очков) занимает второе место, бельгийский «Гриньярд Маасейк» (2 победы, 6 очков) — третье, немецкий «Берлин» (2 победы, 5 очков) — четвёртое.