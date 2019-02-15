Андерсон и Нгапет оценили клипы российских исполнителей

Легионеры казанского «Зенита» американец Мэттью Андерсон и француз Эрвин Нгапет посмотрели клипы российских музыкальных исполнителей и назвали наиболее понравившиеся.

Для Нгапета был приготовлен сюрприз — его собственный клип. Эрвин по просьбе клубного канала прочитал несколько строчек из своей песни.

Видео доступно в канале казанского «Зенита» в YouTube.

Накануне, 14 февраля, казанский «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда в гостях добилась победы со счётом 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18). Подопечные Владимира Алекно досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» 27 февраля примет турецкий «Халкбанк».