Третьякова: я уже столько игр провела против «Ленинградки»!

Либеро краснодарского «Динамо» Екатерина Третьякова поделилась ожиданиями от матча с санкт-петербургской «Ленинградкой» в 17-м туре женской Суперлиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 февраля.

«Матч с «Ленинградкой» будет тяжёлым. В первом круге мы выиграли у них со счётом 3:1, и они захотят взять реванш. Будет тяжело, но мы постараемся выстоять. У команды соперниц очень хорошая подача, очень сложная. Нам главное — выдержать приём и добавить уверенности в атаке, в контратаке и добивать мячи, которые мы достаём в защите. Думаю, что всё у нас получится.

Против бывших команд всегда особенно играть. Хочется показать хороший волейбол. Я уже столько игр провела против «Ленинградки»! Но мне всегда приятно встречаться с Александром Леонидовичем Кашиным, с девчонками, с которыми я там играла. У нас всегда были очень тёплые отношения, прекрасная атмосфера в команде. Я благодарна Александру Леонидовичу за те годы, которые я играла в «Ленинградке», — цитирует Третьякову официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место, «Ленинградка» — девятое.