Литовченко: чувства жалости к соперникам, которые слабее, у меня нет

Диагональная калининградского «Локомотива» Елена Литовченко после победы над «Протоном-Саратов» в 16-м туре Суперлиги призналась, что ей не жалко соперников, которые заведомо слабее.

«Чувства жалости к ним у меня нет. Да и что жалеть – все живы-здоровы, слава богу. Играют. Что же касается остального… Да, у клубов бывают в жизни непростые моменты. Примеров тому немало. Вот и у саратовской команды сейчас тяжёлая ситуация. Но то, что будет именно так, было понятно изначально. Ведь все знали, что происходит. Тем не менее игроки пошли на то, чтобы выступать за «Протон». Это их решение», — цитирует Литовченко официальный сайт «Локомотива».

Елена также поделилась ожиданиями от матча со своей бывшей командой — «Сахалином» — в 17-м туре Суперлиги. Игра состоится в Калининграде завтра, 16 февраля.

«У нас был отличный коллектив, по которому я скучаю. Но сейчас в команде уже другие люди, и ничего такого я по отношению к ним не испытываю. К клубу – да! И когда «Локомотив» первом круге приехал в Южно-Сахалинск, там мне все обрадовались. Было безумно приятно! Но сейчас я играю в Калининграде и всей душой здесь. Очень люблю наш великолепный зал. Наших болельщиков, которые нас так поддерживают! Нигде больше таких нет. Они — потрясающие!» — сказала Литовченко.