Согрин: парни – большие молодцы. Горжусь, что работаю с «Динамо-ЛО»

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин остался доволен игрой команды в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом», где клуб из Ленинградской области победил соперника на тай-брейке со счётом 3:2 (26:24, 25:19, 14:25, 20:25, 15:13).

«Почему выигрывали со счётом 2:0, но потом проиграли два сета подряд? Просто «Урал» стал подавать ту подачу, которую от него ждут. В одной расстановке нам было очень сложно. В четвёртой пять или шесть подач сами не подали. Третий сет «Урал» выиграл, а четвёртый мы проиграли сами. Хочу отметить коллектив, все бились. Сработала двойная замена в первой и пятой партиях. Парни — большие молодцы, горжусь, что работаю с ними. Хочется, чтобы и дальше они работали в том же ключе», — цитирует Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.