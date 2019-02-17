Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Согрин: парни – большие молодцы. Горжусь, что работаю с «Динамо-ЛО»

Согрин: парни – большие молодцы. Горжусь, что работаю с «Динамо-ЛО»
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин остался доволен игрой команды в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом», где клуб из Ленинградской области победил соперника на тай-брейке со счётом 3:2 (26:24, 25:19, 14:25, 20:25, 15:13).

«Почему выигрывали со счётом 2:0, но потом проиграли два сета подряд? Просто «Урал» стал подавать ту подачу, которую от него ждут. В одной расстановке нам было очень сложно. В четвёртой пять или шесть подач сами не подали. Третий сет «Урал» выиграл, а четвёртый мы проиграли сами. Хочу отметить коллектив, все бились. Сработала двойная замена в первой и пятой партиях. Парни — большие молодцы, горжусь, что работаю с ними. Хочется, чтобы и дальше они работали в том же ключе», — цитирует Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Урал» в 20-м туре Суперлиги
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент