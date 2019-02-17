Питерский «Зенит» нанёс поражение «Факелу» в ЧР по волейболу

20-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился матчем в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).

«Зенит» одержал 15-ю победу в 20 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Суперлиги, при равном количестве побед опередив «Факел» на 1 очко.

В матчах 21-го тура 20 февраля санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке новокуйбышевскую «Нову», а «Факел» в тот же день на выезде сыграет с кемеровским «Кузбассом».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

20-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).