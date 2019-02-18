Маричев: если бы «Енисей» посложнее подавал, играть было бы проще

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 14:25).



«Я думаю, нам и в первом сете немножко не хватало своей подачи, но в какой-то момент мы несколько мячей выиграли и затруднили приём, за счёт чего и смогли выиграть первый сет. Второй сет — противоположность первому. Немножко потеряли приём, но также не смогли, скажем так, усложнить жизнь на приёме команде „Уралочка“. Если бы, конечно, мы чуть-чуть постабильнее и посложнее подавали, я думаю, нам было бы намного проще играть», — приводит слова Маричева официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Енисей» занимает шестое место, «Уралочка-НТМК» — четвёртое.