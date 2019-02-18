Сикачёв: играя на выезде с «Заречьем», расслабляться нельзя

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу в матче 17-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 22:25, 25:27, 15:12).

«С «Заречьем» всегда тяжело играть у них дома. С ними нельзя расслабляться, надо играть до последнего. У нас были провалы в этой игре. Проигранные третья и четвёртая партии – это наши ошибки, недостаточная концентрация. Возможно, игроки слишком рано поверили в победу. Этого делать нельзя. «Заречье» в этих партиях агрессивно подавало и напористо играло. Сыграл свою роль и недостаток отдыха у наших игроков из-за плотного графика игр», — цитирует Сикачёва официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает седьмое место, «Динамо» — третье.