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Ноздрин: в четвёртом сете «Ярославич» уступил один мяч, который стоил нам победы

Ноздрин: в четвёртом сете «Ярославич» уступил один мяч, который стоил нам победы
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин и блокирующий команды Максим Белогорцев прокомментировали поражение в матче 20-го тура Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 2:3 (22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15).

«И мы, и наши соперники понимали, что выиграет тот, кто будет лучше подавать и выдержит приём. С подачей у нас всё понемногу налаживается, а вот приём мы проиграли. В четвёртой партии провал начался именно с приёма. Фактически мы там уступили один мяч, который стоил нам победы», — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.

«Получилась очень неровная и тяжёлая игра. «Нова» была нам вполне по силам, тем тяжелее мы переживаем это поражение. Тем более что мы показывали временами весьма содержательный волейбол. «Нова» оказалась чуть сильнее, но практически во всех элементах. Особенно в ключевых моментах здорово сыграл Фёдор Воронков», — сказал Белогорцев.

В турнирной таблице «Нова» занимает 10-е место, «Ярославич» — 14-е.

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