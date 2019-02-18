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Питерский «Зенит» избежал штрафа за отсутствие видеоповторов в матче с «Факелом»

Питерский «Зенит» избежал штрафа за отсутствие видеоповторов в матче с «Факелом»
Волейбол / Суперлига мужчины

Директорат Всероссийской федерации волейбола за отсутствие возможности видеопросмотров в матчах 20-го тура чемпионата страны оштрафовал на 200 тыс. рублей «Ярославич» и «Югру-Самотлор». При этом система видеоповторов не работала не только на встречах в Ярославле и Нижневартовске, но и на одном из центральных матчей, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал «Факел» (3:1). Спорные эпизоды в четвёртой партии повлияли на ход игры, однако наказания питерский клуб избежал.

«Решение директората касается тех клубов, у которых нет полноценной системы видеопросмотров. В Санкт-Петербурге система есть, и она была протестирована. Всё работало в штатном режиме, но перед матчем произошёл форс-мажор – технический сбой. По предварительным данным, главный сервер перестал отвечать на команды, а итальянская головная фирма не смогла дистанционно решить проблему. К сожалению, технические сбои бывают у всех клубов, мы не можем автоматически применять штрафные санкции за это. Сегодня будем разбираться», – приводит разъяснения заместителя генерального директора ВФВ Михаила Подлозного «Спорт Бизнес Online».

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