Тренер — о ситуации в «Протоне»: сняли деньги и оставили умирать

Тренер «Протона-Саратов» Сергей Ермишин прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (20:25, 17:25, 18:25).

«Начинаем с нуля, создавать команду для такого уровня за две недели невозможно. Команду лишили определённого уровня. Почему? Кто на этом нажился? Я не знаю, в чём тут проблема. Это, наверное, какой-то бизнес: сняли деньги и оставили умирать.

Девчонки стараются, но от одного присутствия таких грандов, как «Динамо» (Москва), впадают в ступор. Что сделаешь? Опыт приходит со временем", — приводит слова Ермишина «Версия-Саратов».

В турнирной таблице «Динамо» занимает 2-е место, «Протон-Саратов» — 12-е. 23 февраля «Протон-Саратов» сыграет с казанским «Динамо»