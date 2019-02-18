Ермишин: задача — сохранить для Саратова Суперлигу

Тренер «Протона-Саратов» Сергей Ермишин прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (20:25, 17:25, 18:25)

«Шайдуллина и Костючик нам пока помочь не могут. У Веры серьёзная травма, пока она играть не может. Её перегрузили – и принимала много, и атаковала. Причём пока Костючик – в силу игрового опыта и возраста — не готова завершать важнейшие, ключевые атаки, которые ей доверяли. Видимо, всё наслоилось – и нагрузка, и ответственность, и человек травмировался.

Шайдуллину мы готовим, у неё тоже возникли проблемы определённые, но я очень рассчитываю на этого игрока. Надеюсь, что к «Енисею» мы сможем преодолеть все наши кадровые трудности, подготовившись к игре которая для меня в профессиональном плане будет вызовом. Юрий Николаевич Маричев – опытный тренер, он в Саратове начинал сезон и очень интересно будет с ним соперничать. Иллюзий, что мы в своём состоянии начнём обыгрывать лидеров, каким являются Москва, Казань, «Уралочка», у меня нет. Задача – подготовить команду к турниру за 9-12-е места и сохранить для Саратова Суперлигу", — цитирует Ермишина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 2-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.