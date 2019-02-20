Ковач: во время тайм-аута сказал игрокам «Белогорья» перестать улыбаться

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его подопечные в гостях переиграли «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

«Я даю шансы молодым игрокам в каждом матче, не только сегодня. В каждом матче в важные моменты я выпускаю того же Семышева вместо Петрича на приём, или Тетюхина вместо Софонова в концовке партий. У наших молодых игроков хороший уровень, они уже готовы выходить и в стартовом составе. Сегодня мы играли хорошо и я очень рад, что нам удалось не дать Нижневартовску сыграть в свою игру.

Мы уважаем всех соперников. И когда во второй партии игроки уже немного расслабились и начали улыбаться, я взял тайм-аут, чтобы сказать им – хватит улыбаться, давайте играть. Российский чемпионат очень сложный и у тебя нет времени отдыхать. И тут не до шуток", — приводит слова Ковача официальный сайт «Югры-Самотлор».