Московское «Динамо» нанесло первое поражение «Фенербахче» в волейбольной ЛЧ

Московское «Динамо» на тай-брейке нанесло поражение турецкому «Фенербахче» в выездном матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:23, 12:25, 25:23, 24:26, 15:17) в пользу российского клуба. 25 очков принесла «Динамо» Наталия Гончарова. 16 очков, 8 из которых на блоке, в активе Ирины Фетисовой.

«Динамо» нанесло первое поражение «Фенербахче» в текущем сезоне Лиги чемпионов. Московский и турецкий клубы с четырьмя победами в пяти матчах занимают второе и первое места в турнирной таблице группы Е.

В шестом туре 26 февраля «Динамо» примет на своей площадке польский «Хемик».

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа Е. Пятый тур

«Фенербахче» (Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 2:3 (25:23, 12:25, 25:23, 24:26, 15:17).