Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в ЧР по волейболу

Новосибирский «Локомотив» одержал 15-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В выездном матче 21-го тура соревнований «Локомотив» в четырёх партиях нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 3:1 (35:33, 23:25, 26:24, 32:30).

«Локомотив» с 15 победами в 21 матче продолжает борьбу с «Белогорьем» и «Факелом» за четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» потерпело одиннадцатое поражение, но сохранило седьмую позицию.

В матчах 22-го тура 23 февраля бело-голубые на выезде сыграют с «Факелом», а «Локомотив» на следующий день встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32).