«Скандиччи» вышел в четвертьфинал женской Лиги чемпионов

20 февраля состоялись 6 матчей 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. В группе A немецкий «Штутгарт» проиграл турецкому «Вакифбанку» со счётом 0:3 (23:25, 18:25, 18:25), а болгарская «Марица» обыграла французский «Безье» — 3:1 (25:15, 19:25, 25:15, 25:16). В турнирной таблице лидирует «Вакифбанк» (5 побед), на втором месте — «Штутгарт» (3), на третьем — «Безье» (1), на четвёртом -«Марица» (1).

В квартете B «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) уступила турецкому «Экзачибаши» — 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 8:15). Для подопечных Николая Карполя это третье поражение на групповой стадии, коллектив из Стамбула одержал пятую победу. «Экзачибаши» лидирует, на втором месте — казанское «Динамо» (3 победы), на третьем — «Уралочка-НТМК» (2), на четвёртом — финская «Хамеэнлинна» (0).

В группе D состоялась встреча двух итальянских команд. «Скандиччи» на своей площадке одолел «Конельяно» со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 25:23, 20:25, 15:9) и гарантировал себе выход в четвертьфинал. В турнирной таблице «Скандиччи» занимает первое место (4 победы), «Конельяно» — второе (3), немецкий «Шверин» — третье (2), польский «ЛКС Лодзь» — четвёртое (1).



В группе E московское «Динамо» на выезде одолело турецкий «Фенербахче» со счётом 3:2 (23:25, 25:12, 23:25, 26:25, 17:15). Для подопечных Александра Сукомела это четвёртая победа, стамбульская команда потерпела первое поражение. В другом матче группы румынский «Бухарест» проиграл польскому «Хемику» — 2:3 (25:17, 23:25, 25:16, 21:25, 8:15). «Фенербахче» занимает первое место в группе (4 победы), «Динамо» — второе (4), «Бухарест» — третье (1 победа), «Хемик» — четвёртое (1).