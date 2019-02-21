Мельничук: игра с «Ярославичем» была важна, может, из-за этого мы перегорели

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук и доигровщик команды Кирилл Урсов прокомментировали победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:1 (17:25, 25:19, 25:18, 25:23).

«Важная игра была для нас – возможно, из-за этого мы немного перегорели. Всё-таки сейчас мы претендуем на место в восьмёрке, а поражение существенно затрудняло нам борьбу за эту позицию. К тому же «Ярославич» здорово подвал в первом сете. После первого сета мы предприняли ряд замен, стали лучше выполнять установки… Хотелось бы отметить Александра Чефранова – ещё два дня назад у него была температура, но он нашёл в себе силы отыграть очень надёжно. В действиях наших игроков появилась уверенность – и дальше они уже действовали с практически максимальной эффективностью», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

«В первой партии мы играли не слишком уверенно – сказалось отсутствие эффективной подачи. Да и в приёме немного проваливались. Но потом сделали замены, стали больше рисковать на подаче, что и позволило нам раскрепоститься. Правда, концовка игры получилась смазанной – чуть раньше, чем нужно, поверили в победу, и едва за это не поплатились. Но всё-таки выиграли – хотя и не так легко, как это могло бы показаться со стороны», — сказал Урсов.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает восьмое место, «Ярославич» — 14-е.