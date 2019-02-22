Кукушкин: кроме денег, Маричеву ничего не интересно

Бывший тренер «Протона» Роман Кукушкин прокомментировал решение Юрия Маричева покинуть саратовскую команду после 15 поражений подряд. В начале февраля бывший наставник женской сборной России возглавил красноярский «Енисей».

«Много говорили, что нужен местный тренер, а появился в Саратове Юрий Маричев, нам в своё время его навязали, а потом он вошёл в этот бизнес-проект «Протон-Саратов». Нисколько не буду умалять его прошлых тренерских заслуг, он много чего достиг в прошлом. Но как человек – кроме денег, ему ничего не интересно, никакое развитие саратовского волейбола ему не нужно, он варяг.

Мы говорили, что с Маричевым знающие его люди не хотят работать. Вот он недавно перебрался в «Енисей», и это подтверждается там – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы Светлана Крючкова уезжает из команды, не соглашаясь с двуличием этого человека. Знаменитая Екатерина Гамова в своё время подобным образом высказывалась о Маричеве.



В начале сезона-2018/19 команда «Протон-БАЭС» написала письмо, что не хочет работать с Юрием Маричевым. Как тренер я за себя скажу – если бы мне такое письмо принесла команда, я развернулся бы и уехал, потому что работать в такой ситуации невозможно. Но ему же нужны только деньги", — цитирует Кукушкина «Комсомольская правда — Саратов».

В сезоне-2009/10 Маричев тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013-2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку. Позднее он также работал с мужской командой московского «Динамо».