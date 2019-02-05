Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Маричев покинул пост главного тренера «Протона-Саратов»

Маричев покинул пост главного тренера «Протона-Саратов»
Волейбол / Суперлига женщины

Женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» и главный тренер Юрий Маричев приняли решение прекратить сотрудничество. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы разорвали контракт по обоюдному согласию. Я получил несколько предложений о дальнейшей работе, будем их изучать», — приводит слова Маричева ТАСС.

Маричев возглавлял саратовский клуб с октября 2017 года. В сезоне-2009/10 Маричев тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013-2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку.

Позднее он также работал с мужской командой московского «Динамо».

«Протон-Саратов» в нынешнем розыгрыше чемпионата России проиграл все 15 матчей.

Маричев: к сожалению, «Протон-Саратов» концовки проигрывает
Сербскую волейболистку «Протона-Саратов» депортировали из России
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент