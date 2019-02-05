Маричев покинул пост главного тренера «Протона-Саратов»

Женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» и главный тренер Юрий Маричев приняли решение прекратить сотрудничество. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Мы разорвали контракт по обоюдному согласию. Я получил несколько предложений о дальнейшей работе, будем их изучать», — приводит слова Маричева ТАСС.

Маричев возглавлял саратовский клуб с октября 2017 года. В сезоне-2009/10 Маричев тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013-2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку.

Позднее он также работал с мужской командой московского «Динамо».

«Протон-Саратов» в нынешнем розыгрыше чемпионата России проиграл все 15 матчей.

Маричев: к сожалению, «Протон-Саратов» концовки проигрывает