Шесть команд обеспечили себе место в плей-офф мужской Суперлиги

За пять туров до окончания предварительного этапа мужской Суперлиги определились шесть клубов, которые гарантировали себе выход в плей-офф. Это казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», санкт-петербургский «Зенит», белгородское «Белогорье», новосибирский «Локомотив» и новоуренгойский «Факел».

Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата сыграют в четвертьфинале плей-офф. На данной стадии, а также в полуфинале серии пройдут до двух побед. В финал плей-офф команды определят сильнейшего в серии до трёх выигрышей.

Команды, занявшие места с 9-го по 14-е, сыграют в плей-аут. Команда, занявшая 14-е место по итогам двухкругового турнира, покинет Суперлигу.

Команда, занявшая 13-е место, проведёт стыковые матчи с клубом, ставшим вторым в Высшей лиге «А».