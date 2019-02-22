Крючкова: я ушла из «Енисея» после того, как назначили Маричева. Это личное

Либеро санкт-петербургской «Ленинградки» Светлана Крючкова призналась, что приняла решение покинуть красноярский «Енисей» после того, как новым главным тренером был назначен Юрий Маричев.

«Мой уход связан с назначением нового главного тренера. Личное ли это? Да. У меня с ним, скажем так, разные взгляды на волейбол. Ещё со времён сборной.

Если я принимаю какое-то решение, то это вообще не занимает времени. Я человек решительный. Если внутри сама с собой имею какое-то согласие, то решено. Нет, ни с кем не советовалась. Просто позвонила родителям, поставила в известность, что еду в Питер. Они меня поддержали. Обзванивала друзей, потому что они были в смятении, ведь сначала была новость о моём уходе. Они думали, что я уже закончила этот сезон… После все обрадовались, что я сюда еду.

Первоочередная задача, которую нам обозначил тренер, — попасть в плей-офф. Сейчас буду работать, чтобы помочь девчонкам. Команда уже сыгранная, надо максимально быстро влиться в коллектив! Важно попасть в плей-офф. Что скажет тренер дальше, то и будем делать", — сказала Крючкова в интервью телеканалу «78».