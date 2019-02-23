Травица: у «Енисея» то не было техники, то не было тактики, но всё-таки дожали

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал победу в домашнем матче 22-го тура волейбольной Суперлиги с командой «Югра-Самотлор» (3:0).

«Сегодня был очень важный матч, и важно, что выиграли три очка. Играли неплохо, я очень доволен, что победили. В последних матчах нам будет тяжко, особенно на выезде, но нужно будет бороться за 1-2 очка, и, может быть, этого будет достаточно, чтобы попасть в плей-офф. Будет тяжко, но если будем играть хорошо, то всё может быть.

Почему в третьем сете сопернику удалось сократить большой разрыв? Да, было и 6:1, и 8:3, но я постоянно говорил парням, что партия ещё не закончена. Нужно до самого конца играть максимально, на 110%. Но они, наверное, подумали, что матч уже завершён. А в волейболе каждый мяч очень важен, и всё может поменяться. В самом конце у нас то не было техники, то не было тактики, много ошибались. Но в конце всё-таки дожали», — приводит слова Травицы пресс-служба «Енисея».