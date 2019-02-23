«Факел» на тай-брейке одолел московское «Динамо» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты «Факела» одержали 16-ю победу в чемпионате России среди команд Суперлиги сезона-2018/19. В домашнем матче 22-го тура соревнований «Факел» в пяти партиях нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12). Встреча тех же соперников в первом круге также завершилась победой «Факела», но со счётом 3:1.

«Факел» с 16 победами в активе продолжает борьбу за место в лидирующей тройке. «Динамо», на счету которого осталось 10 побед, останется по итогам тура на седьмой позиции в Суперлиге.

В матчах 23-го тура московское «Динамо» 2 марта на выезде сыграет с «Новой», а «Факел» на следующий день дома примет «Белогорье».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

22-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12).