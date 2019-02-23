Карполь: ошибки были из-за усталости, но девочки проявили характер

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал победу в домашнем матче 18-го тура волейбольной Суперлиги с командой «Заречье-Одинцово» (3:1).

«Всё закончилось успешно для нашей команды, хотя игра была очень сложная. Смогли найти в себе силы. Неделю назад играли в Красноярске, потом играли с турчанками, потом здесь матч, в Тагиле. Конечно, тяжело в таком режиме работать. Тем более это не начало сезона. Ошибки были из-за усталости, но девочки — молодцы, проявили характер», — приводит слова Карполя пресс-служба «Уралочки-НТМК».

«Уралочка-НТМК» с 12 победами в 18 матчах сохранила четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Заречье-Одинцово» потерпело десятое поражение и располагается на седьмой позиции.