Саммельвуо: получилось выдержать подачу Белгорода, играли с терпением

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в выездном матче 22-го тура Суперлиги с «Белогорьем» (3:0).

«Сегодня у нас была очередная игра в российской Суперлиге, против хорошего, сильного соперника. У нас получилось выдержать начало первой партии, получилось выдержать подачу Белгорода, играли с терпением. А потом начали защищаться и выиграли в итоге подачу и приём, а также блок и защиту. В важных элементах мы были сильнее, чем соперник. Мы движемся от игры к игре, думаем о каждой следующей игре, так что сейчас у нас мысли о «Галатасарае», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Белогорья».

«Кузбасс» с 18 победами в 22 матчах уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги.