Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Фрозиноне» — «Рома». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Саммельвуо: получилось выдержать подачу Белгорода, играли с терпением

Саммельвуо: получилось выдержать подачу Белгорода, играли с терпением
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в выездном матче 22-го тура Суперлиги с «Белогорьем» (3:0).

«Сегодня у нас была очередная игра в российской Суперлиге, против хорошего, сильного соперника. У нас получилось выдержать начало первой партии, получилось выдержать подачу Белгорода, играли с терпением. А потом начали защищаться и выиграли в итоге подачу и приём, а также блок и защиту. В важных элементах мы были сильнее, чем соперник. Мы движемся от игры к игре, думаем о каждой следующей игре, так что сейчас у нас мысли о «Галатасарае», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Белогорья».

«Кузбасс» с 18 победами в 22 матчах уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

«Кузбасс» взял верх над «Белогорьем» в чемпионате России по волейболу
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент