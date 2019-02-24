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Плачи: диагональный «Динамо» Шкулявичус выдал великолепный матч

Плачи: диагональный «Динамо» Шкулявичус выдал великолепный матч
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу в домашнем матче 22-го тура волейбольной Суперлиги над московским «Динамо» (3:2).

«Так получилось, что за эту неделю мы сыграли три очень сложных и важных матча, к сожалению, не во всех одержали победу, но в сегодняшней игре были лучше соперника в определённых моментах. Хочу поздравить «Динамо» с хорошей игрой, диагональный гостей Шкулявичус выдал сегодня просто великолепный матч. И хочу поблагодарить игроков «Факела», что они выдержали суровый график, потому что у нас последнее время было много сложных игр и перелётов», — приводит слова Плачи пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Факел» с 16 победами в активе продолжает борьбу за место в лидирующей тройке. «Динамо», на счету которого осталось 10 побед, останется по итогам тура на седьмой позиции в Суперлиге.

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