Воронков: у «Локомотива» была задача обыграть «Ленинградку», не затягивая матч

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу команды над санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:11) в матче 18-го тура женской волейбольной Суперлиги.

«Мы досконально изучили «Ленинградку» перед матчем. К тому же знали, что у соперников были кадровые проблемы – выбыло несколько ведущих игроков. Наша задача была держать концентрацию и выиграть матч, не затягивая. Что у нас и получилось. В третьей партии мы выдали неплохую серию – несколько эйсов, шесть блоков. Да, не стоит забывать, что на той стороне были и молодые игроки, шла ротация. Но и наши волейболистки рисковали, смогли сыграть уверенно. На данный момент я, в принципе, всем доволен», – цитирует Воронкова официальный сайт «железнодорожников».