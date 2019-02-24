Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» в 22-м туре ЧР по волейболу

22-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимал новосибирский «Локомотив». Хозяева взяли верх со счётом 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).

«Зенит» одержал 17-ю победу в 22 матчах и уверенно занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Локомотив» потерпел седьмое поражение и остался на шестой строчке.

В матчах 23-го тура соревнований «Локомотив» 2 марта примет на своей площадке кемеровский «Кузбасс», а «Зенит» на следующий день дома встретится с уфимским «Уралом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

22-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).