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Ноздрин: «Ярославич» пробует найти игру в преддверии плей-аута

Ноздрин: «Ярославич» пробует найти игру в преддверии плей-аута
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Ярославича» Андрей Ноздрин прокомментировал поражение в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом» со счётом 0:3.

«Мы пробуем найти игру в преддверии плей-аута, ищем усиления. Сегодня не было капитана, это сказалось. Мы рассчитывали на другой поворот событий, что имеем, то имеем. Из позитивного – блокирование на быстром мяче, атака в середине сета. Есть время подготовиться, работаем целенаправленно и планомерно.

Довольны ли приобретением Старовича? Он нас заметно усилил. Несёт большую нагрузку в нападении и держит свой уровень. Довольны им», — приводит слова Ноздрина пресс-служба «Урала».

«Ярославич» с одной победой в активе – 14-й в турнирной таблице Суперлиги.

«Урал» нанёс поражение «Ярославичу» в 22-м туре Суперлиги
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