Сиденко: задачу попасть в плей-офф с «Урала» никто не снимал

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу с «Ярославичем» со счетом 3:0.



«Сегодня была самая лёгкая игра в Суперлиге при моём участии. Главное было правильно настроиться и уважать соперника. Мы выходили и играли на максимум, ни секунды расслабления. Спасибо ребятам. Во всех элементах был положительный результат, это только радует.



Какой настрой у команды на оставшиеся четыре игры с грандами? Будем бороться. Нам нужна одна победа, уже не устроят поражения 2:3. Это при условии, что «Газпром-Югра» ничего не выиграет. Мы каждый матч будем биться, у нас стена сзади. Будем стараться попасть в плей-офф, это наша задача, с нас её никто не снимал. Сделаем всё, чтобы туда попасть», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Урала».

«Урал» нанёс поражение «Ярославичу» в 22-м туре Суперлиги