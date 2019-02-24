Горбатков: старались, как могли, завязать на площадке бой с «Зенитом»

Главный тренер «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом» (1:3).

«Мы старались, как могли, завязать сегодня на площадке бой. В первой партии не получилось, но это, прежде всего психологический момент. Во второй партии нам удалось достучаться до ребят. Я доволен этой игрой. В принципе, получились две неплохие партии. К сожалению, свои ошибки нам не дали дойти до конца», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Новы».

Новокуйбышевская «Нова» потерпела 15-е поражение и занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги. В 23-м туре 2 марта команда примет на своей площадке московское «Динамо».