Климкин: Грозер провёл один из своих лучших матчей в составе «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин подвёл итоги победного домашнего матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:1).

«Думаю, «Локомотиву» сегодня было непросто физически. Железнодорожники провели много матчей на выезде. У нас была похожая история, когда мы уступили в гостях Белгороду в концовке длительного гостевого турне. В любом случае, команда из Новосибирска – одна из лучших в России, и матч предсказуемо получился тяжёлым и напряженным. Разумеется, нельзя не отметить нашего диагонального Грозера, который провёл один из своих лучших матчей в составе нашей команды.

Во втором сете мы не лучшим образом действовали на приёме. Но затем смогли собраться и проявить характер», — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».