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Константинов: «Локомотив» часто не реализовывал свои шансы после хорошего приёма

Константинов: «Локомотив» часто не реализовывал свои шансы после хорошего приёма
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Матч получился напряжённым. Это спорт, кто-то должен выиграть, а кто-то проиграть. Наша проблема сегодня заключалась в том, что часто не реализовывали свои шансы после хорошего приёма. Упирались в одиночный блок, не попадали в площадку… Кроме того, сегодня мы не лучшим образом работали в ситуациях, когда имели возможность поставить групповой блок. Нападающие «Зенита» регулярно набирали очки в этих моментах – отыгрывались в аут, попадали в стыки», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» в 22-м туре ЧР по волейболу
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