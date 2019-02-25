Мельничук: мы не ожидали «сухой» победы в матче с «Динамо-ЛО»

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук и диагональный команды Богдан Гливенко прокомментировали победу в матче 22-го тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).

«Мы не ожидали «сухой» победы: «Динамо-ЛО- хорошая команда, укомплектованная хорошими игроками. Мы настраивались на тяжёлую борьбу, но и мы сыграли достойно, и соперник дал слабину. Игра была принципиальной для обеих команд – четыре-пять клубов продолжают бороться за восьмое место, за плей-офф. Во многом именно этот матч был определяющим и для нас, и для динамовцев. Мы очень рады победить в Санкт-Петербурге – для нас, как и для «Динамо-ЛО», очень тяжёлый получился выезд. Сейчас все в переездах, и в концовке регулярного чемпионата определяющей станет, на мой взгляд, именно длина скамейки, кадровые ресурсы команд», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.



«У нас получилось навязать свою игру. Мы хорошо подавали, как следствие, неплохо блокировали и защищались. Во второй партии чувствовали себя уже раскованно и за счёт этого дожали «Динамо-ЛО» в концовке, и в третьей партии. Всем ребятам спасибо, они большие молодцы, мы продолжаем бороться за плей-офф!» — сказал Гливенко.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает 8-е место, «Динамо-ЛО» — 12-е.