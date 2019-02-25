Капитан «Динамо-ЛО»: это была ужасная игра, нам очень стыдно

Главный тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Олег Согрин и капитан команды Игорь Тисевич прокомментировали поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).

«Это всё нервы и груз ответственности. После двух очень хороших игр и болельщики, и мы ждали как минимум такой же борьбы на своей площадке. К сожалению, что-то помешало нашим спортсменам. Что именно — пока сказать не готов. Но это явно не та игра, которую мы ждали.

Мы не справились с крайними нападающими команды из Сургута, к моему большому сожалению. Удача была на стороне «Газпрома-Югра». Возможно, наши гости были более мобилизованы, хотя и своих игроков я не могу обвинить в нежелании побеждать», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.

«Мы сыграли очень плохо во всех элементах. Полностью. Оправданий нет. Мы просто не справились сами с собой. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками – и от себя, и от лица команды. Это была ужасная игра, и нам очень стыдно. Мы можем попробовать теперь только провести один тур плей-аута дома и в оставшихся матчах приложим к этому все усилия», — сказал Тисевич.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает восьмое место, «Динамо-ЛО» — 12-е.