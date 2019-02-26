Саммельвуо: «Галатасарай» — команда серьёзная. Нам надо играть с большим сердцем

Главный тренер кемеровкого «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка ЕКВ с турецким «Галатасараем». Первая игра состоится в Кемерово сегодня, 26 февраля.



«Соперника знаем хорошо, команда очень серьёзная, но так и должно быть, ведь это полуфинал Кубка ЕКВ. Если они будут играть эмоционально, то будет очень тяжело, нам надо быть очень внимательными с первого мяча. И играть, как мы играем в последнее время, — с большим сердцем, бороться за каждый мяч. У нас всё хорошо, мы готовимся. Сейчас концовка регулярного чемпионата, полуфинал еврокубка, поэтому каждый матч — это как финал», — цитирует Саммельвуо официальный сайт клуба.

Вторую пару полуфиналистов составили греческий «Олимпиакос» и итальянский «Трентино».

Стал известен соперник «Кузбасса» в полуфинале Кубка ЕКВ