Игрок «Хемика»: расшевелить «Динамо» благодаря подаче удалось лишь в 3-м сете

Волейболистка польского «Хемика» Сладьяна Миркович прокомментировала поражение в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 1:3 (20:25, 17:25, 25:22, 21:25).



«Мы готовились к «Динамо» и знали, что игра будет тяжёлая. Естественно, сильная подача для нас было неким спасением – расшевелить и «подвинуть» соперниц. Но это удалось лишь в третьем сете. С грустью прощаемся с лигой и поздравляем «Динамо» с выходом в следующий раунд, они молодцы», — приводит слова Миркович официальный сайт «Динамо».

Подопечные Александра Сукомела заняли второе место в группе E, выиграв пять матчей из шести, и вышли в четвертьфинал. Жеребьёвка состоится 1 марта.

«Хемик» в плей-офф не пробился.