Коой: для «Динамо» было очень важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Доигровщик московского «Динамо» Дик Коой поделился впечатлениями от победы в матче заключительного тура группового этапа мужской Лиги чемпионов с французским «Туром». Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 33:31) в пользу бело-голубых.



«Мы выиграли. Для нашего клуба было очень важно выйти в плей-офф», — приводит слова Кооя официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Команда Константина Брянского на групповом этапе выиграла 4 матча из 6.

Россию в четвертьфинале Лиги чемпионов также представляет казанский и санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями соревнований.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится завтра, 1 марта.