Ноздрин: некоторые игроки «Ярославича» не могут найти свою подачу

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин прокомментировал поражение в матче 23-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 1:3 (21:25, 19:25, 25:22, 21:25).

«Мы усиленно готовимся к предстоящему финалу за сохранение места в Суперлиге, ищем свои взаимодействия. Есть хорошие продвижения и некоторая стабильность в приёме: напринимали за 50%, насколько я помню. Есть очень хороший плюс и движение вперёд в комбинационной игре. Подключаем пайп — он эффективен практически во всех случаях. Что касается подачи — подача остаётся открытой проблемой. Пока есть большие претензии к некоторым игрокам. Не могут найти свою подачу, что приводит к большому количеству собственных невынужденных ошибок.



Мы планировали побеждать в каждой партии, но в некоторых не получается моментах. Отпускаем соперника, и сложно догнать, потому что подачи нестабильны. В некоторых моментах мы пытаемся рисковать, что приводит к ошибкам. В некоторых моментах удерживаем, что приводит к выравниванию счёта и так далее. Четвёртую партию можно было зацепить и играть тай-брейк.

Старович несёт очень серьёзную нагрузку в нападении. Нападает достаточно много и в тренировочном процессе, и в игровом. В принципе, он свой уровень держит, и это очень большое подспорье для всех остальных игроков нашей команды", — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице красноярская команда поднялась на 10-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.