Доигровщик Никишин пополнил состав «Югры-Самотлор»

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с доигровщиком Иваном Никишиным. Ранее 28-летний волейболист защищал цвета «Тюмени».

В своей карьере Иван также играл за «Локомотив» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск) и «Грозный» (Грозный). В 2013 году он в составе сборной России стал победителем молодёжного чемпионата Европы.

Состав «Тюмени», которая является фарм-клубом «Югры-Самотлор», пополнил доигровщик Максим Новгородов.

Нижневартовская команда занимает 13-е место в российской Суперлиге. В 22 матчах «Югра-Самотлор» одержала три победы. 2 марта в рамках 23-го тура подопечные Валерия Пясковского на выезде сыграют с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).