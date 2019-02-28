Мусэрский: в Японии не чувствую себя иностранцем, чужим

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», рассказал, как адаптировался к новой стране.

«У нас в двери есть почтовый ящик, в который приходят все письма. Но коммунальные счета, как оказалось, приходили в другой ящик, за домом, в который мы никогда не заглядывали. Так нам отключили электричество. Но с помощью переводчика мы быстро всё оплатили и уже через полчаса свет нам включили. Здесь не надо ничего заполнять, ехать в условный Белгородэнерго или горводоканал, если ты должник. Заплатить по счетам можно в любом продуктовом магазине. Это очень круто.

Больше всего меня поражает отношение людей друг к другу. Это не передать словами. Я сразу ощутил на себе, насколько они заботятся друг о друге и готовы к взаимопомощи. При этом не важно, знакомы вы или нет, какой у вас цвет кожи, рост или вес – к каждому они относятся с уважением. Это поражает.



Хочу отметить, что я до сих пор не чувствую себя здесь иностранцем, чужим. В японской культуре заложена взаимопомощь. Ко мне такое же отношение: что бы я ни спросил, всегда объяснят и помогут. Даже если на улице попросить японца показать вам дорогу и он увидит, что языка вы не знаете, возьмёт вас за руку и отведёт, куда нужно", — цитирует Мусэрского «БелПресса» со ссылкой на журнал «Спортивная смена».

В России Дмитрий Мусэрский выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.